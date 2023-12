Segnaliamo quest’oggi un prezzo piuttosto vantaggioso su Amazon che riguarda l’iPhone 14 giallo da 128GB di memoria interna. Un dispositivo che si ritrova con un comparto tecnico ancora piuttosto attuale e visto il costo favorevole potrebbe essere il giusto regalo di Natale da farsi o da fare ad una persona importante. Approfondendo quanto proposto dal famoso sito di e-commerce si può notare uno sconto dell’11% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 879 euro.

Viene riproposto l’iPhone 14 su Amazon a prezzo più basso da oggi: i dettagli dell’offerta

Torniamo sul dispositivo, dunque, ad una settimana di distanza dall’ultimo bollettino. Ecco quindi che il costo finale di questo iPhone 14 giallo da 128GB risulta essere di 779 euro. Si ha modo di poter risparmiare un bel gruzzoletto e ricordiamo come attualmente ci sia disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce. L’offerta è molto allettante e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro di pochi giorni questo iPhone 14 giallo da 128GB di memoria interna arriverà direttamente nelle vostre case.

Un aspetto poi da non sottovalutare è che Amazon propone anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, questo significa che la spesa totale potrà essere dilazionata nel tempo. Una buona opportunità per coloro che non possono spendere l’intera cifra in un’unica volta. A questo punto è anche interessante rinfrescarvi la memoria sulle caratteristiche tecniche che alimentano questo iPhone 14. Parliamo di un dispositivo Apple che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone che consente anche la resistenza all’acqua ed alla polvere. Il processore è un A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e non mancano reti cellulari 5G ultrarapide.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - giallo Display Super Retina XDR da 6,1"

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di...

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo iPhone 14 può contare su un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce. Spazio anche alla modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi ed alla modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine la batteria permette fino a 20 ore di riproduzione video al giorno.

