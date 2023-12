Come programmato, quest’oggi Xiaomi ha fatto debuttare in India la serie Redmi 13C; l’azienda ha annunciato due dispositivi, il Redmi 13C e il 13C 5G. La variante solo 4G è già diventata ufficiale in alcuni mercati all’inizio del mese di dicembre in corso; d’altro canto, la versione 5G fa il suo debutto globalmente. Andiamo a vedere insieme ciò che il nuovo Redmi 13C 5G ha da offrire.

Il Redmi 13C 5G debutta con un design a telaio piatto come il Redmi 13C vanilla. Tuttavia, i colori e le trame sul pannello posteriore sono diversi. Il device mantiene lo stesso display da 6,74 pollici con notch a goccia e risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel). Oltre all’oscuramento DC, lo schermo LCD protetto da Corning Gorilla Glass supporta anche una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz e un livello di luminosità di picco di 600nit. Inoltre, il device è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 6100+ abbinato a RAM LPDDR4x e memoria interna UFS 2.2. Il telefono viene fornito con il software MIUI 13 basato sul sistema operativo Android 14. Quanto al comparto fotografico, lo smartphone sfoggia sul retro una fotocamera principale da 50MP abbinata ad un sensore secondario non specificato. Sulla parte anteriore, invece, presenta uno snapper da 5MP per selfie e videochiamate.

Le opzioni di connettività del Redmi 13C 5G includono: dual SIM, 5G, WiFi dual-band, Bluetooth 5.3, GNSS e USB Type-C. Il telefono offre anche altre funzionalità, come un sensore di impronte digitali posto lateralmente, uno slot per schede MicroSD e un jack per cuffie da 3,5mm. Infine, il device è supportato da una batteria da 5000mAh e supporta la ricarica da 18W (viene fornito con un caricabatterie da 10W). Il Redmi 13C 5G è disponibile in India con tre configurazioni di memoria: 4 + 128GB – $130; 6G+128GB – $150; 8 + 256GB – $175, e sarà disponibile nelle opzioni di colore Startrail Black, Startrail Silver e Startrail Green a partire dal 16 dicembre.

