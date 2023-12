Se c’è un nome che ha saputo sdoganare meglio di chiunque altro il genere reggaeton, parliamo per forza di cose di lui: nelle canzoni di Daddy Yankee ci sono tante estati, tanti tormentoni e collaborazioni eccellenti che ancora oggi vengono sparate dai DJ in tutte le piste del mondo.

Gasolina (2004)

Questo è il brano che ha fatto conoscere Daddy Yankee al grande pubblico, diventando una hit mondiale e una pietra miliare del reggaeton. Estratto dall’album Barrio Fino, Gasolina racconta la passione di una ragazza per le feste, le auto e la musica. Il ritornello è entrato nella storia della musica latina: “A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina”.

Impacto (2007)

Questo brano fa parte dell’album El Cartel: The Big Boss, ed è stato remixato con la partecipazione della rapper americana Fergie. Impacto è un brano energico e potente, che esalta il talento e il successo di Daddy Yankee.

Limbo (2012)

Limbo è tratto dall’album Prestige, ed è una canzone che invita a ballare e a divertirsi. Limbo ha un ritmo contagioso e un testo semplice ma efficace, che ripete il motto: “Vamos cogele, ritmo, cintura, rodilla al piso”.

Despacito (2017)

Questo è il brano più famoso di Daddy Yankee, realizzato in collaborazione con Luis Fonsi e poi remixato con Justin Bieber. Despacito è una canzone romantica e sensuale, che descrive il desiderio di un uomo per una donna. Il brano ha battuto ogni record, diventando la canzone più ascoltata e più vista di tutti i tempi, con oltre 7 miliardi di stream e di visualizzazioni.

Problema (2021)

Problema è un singolo estratto dall’album El Disco Duro ed è una canzone che parla di una relazione complicata e travolgente, in cui il protagonista non riesce a resistere al fascino di una donna. Il brano ha un ritmo incalzante e un testo che gioca con le parole: “Tú ere’ un problema, problema, problema, pero me gustan los problema”.

