Ancora non funziona NoiPA per la visualizzazione del cedolino dello stipendio o della pensione. Oramai è dallo scorso 30 novembre che la funzione è inibita, come riportato anche in un nostro precedente approfondimento. In via ufficiale sono stati poi chiariti i tempi di ripristino del servizio ed è dunque il caso di fare un nuovo punto della situazione.

Fino a quando ci saranno problemi

Fino a domani 7 dicembre, sarà ancora inibito il portale e dunque non funzionerà NoiPA per la stragrande maggioranza degli utenti (come dichiarato da fonti ufficiali). Tuttavia è anche giusto precisare che già oggi 6 dicembre, in sporadici casi, alcuni dipendenti pubblici sono riusciti a consultare il prezioso documento online. Possiamo dunque ipotizzare che le verifiche e i controlli a livello tecnico e amministrativo volgano a termine. Ultima precisazione necessaria e importante: nella giornata di domani, sempre secondo quanto riferito, la funzione di consultazione dovrebbe essere a disposizione davvero di tutti solo a partire dal pomeriggio. Peccato non si abbia un’orario esatto di riferimento.

Occhio al numero verde

In tanti, durante questo disservizio prolungato, hanno cercato di ottenere supporto tecnico e per questo hanno anche tentato di contattare il presunto numero verde 800 991 990. Quest’ultimo recapito tuttavia, per quanto veritiero, non è più attivo dal 2020. Chiamando la numerazione specifica, dunque, non si otterrà praticamente nulla. Al contrario, da tempo è a disposizione una sezione per l’assistenza NoiPA su questa pagina. Dal link appena indicato, sarà possibile ottenere aiuto da personale qualificato, dopo aver chiarito la propria tipologia di utenza a la problematica riscontrata. I tempi di attesa per una risposta, in questi giorni, non sono molto celeri e magari bisognerà portare un po’ di pazienza aggiuntiva. Forse, nel frattempo, il servizio riprenderà a funzionare regolarmente.

