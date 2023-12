Terza puntata di Un Professore 2: questa sera 5 dicembre, in via eccezionale su Rai1 torna il docente di filosofia anticonformista interpretato da Alessandro Gassmann e il suo folto cast. Dante Balestra è ormai una presenza imprescindibile per i suoi studenti, tra cui c’è anche suo figlio Simone. Il cuore pulsante della serie resta il liceo Leonardo Da Vinci con la classe frequentata da Simone e Manuel (figlio di Anita).

La relazione tra il professore e Anita procede a gonfie vele, per la gioia di Simone e Manuel. Da poco sono andati a vivere tutti insieme nella grande villa alle porte di Roma.

Di seguito le anticipazioni dei due nuovi episodi. Si inizia con il 2×05 dal titolo Montaigne – Chi siamo:

Mimmo è coinvolto in un brutto giro. Dante esorta l’assistente sociale a rivalutare il caso di Lilli e Nina che gli svelerà un segreto. Risvegliato dal coma, Ernesto rivela la sua verità.

A seguire, l’episodio 2×06 intitolato Thoreau – un pianeta da salvare:

Il forte caldo spinge Dante a “sfidare” gli studenti. Luna manda foto osé al suo ammiratore che è sempre più insistente. La verità su Nicola fa infuriare Manuel. Dante riceve la diagnosi.

Nel cast di Un Professore 2: Alessandro Gassmann interpreta Dante Balestra; Claudia Pandolfi è Anita Ferro; Nicolas Maupas è Simone Balestra; Damiano Gavino è Manuel Ferro; Domenico Cuomo è Mimmo; Christiane Filangieri è Floriana; Luna Miriam Iansante è Luna; Elisa Cocco è Laura; Davide Divetta è Matteo; Pia Engleberth è Virginia Villa; Paolo Bessegato è il professore Attilio Lombardi; Federica Cifola è la preside Ada Smeriglio.

New entry: Margherita Aresti è Nina, una ragazza polacca; Alice Lupparelli interpreta Viola, adolescente costretta sulla sedia a rotelle; Khadim Faye è Rayan, talento del calcio arrivato dall’Africa; Thomas Trabacchi è Nicola Brandi, padre di Viola.

L’appuntamento con la terza puntata di Un Professore 2 è per stasera dalle 21:30 su Rai1.

