Prime Video ha diffuso il primo teaser ufficiale di The Boys 4, fornendo un’anteprima della nuova stagione della serie creata da Erik Kripke, basata sulla graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson.

Il lancio del video era stato annunciato a margine dell’evento Comic Con Experience 2023. Dalle immagine è possibile notare come il linguaggio e i toni siano in linea con le stagioni precedenti, e non potrebbe essere altrimenti dato che sono elementi chiave che ne hanno decretato il successo.

Il teaser mostra il caos creato dagli eventi del finale della terza stagione, in cui l’uccisione da parte di Patriota di un fan di Starlight ha dato vita a due opposte fazioni. I sostenitori della supereroina spingono per una rivolta contro il potere costituito. Dall’altra parte una schiera di persone che chiede ai super della Vought di utilizzare metodi sempre più duri per mandenere il controllo e far rispettare le regole.

Un ruolo centrale nella prossima stagione di The Boys sarà ricoperto dal figlio di Patriota, e figliastro di Butcher, a sua volta alle prese con una situazione instabile con gli altri membri della banda.

Intanto Victoria Neuman, super che agisce sotto copertura, intraprende una vera e propria scalata politica, mentre appaiono sulla scena nuovi super. Non si conosce ancora la data di uscita, che dovrebbe essere annunciata a breve. L’unico riferimento in merito che è possibile cogliere dal teaser è il “Coming soon” che chiude il video.

