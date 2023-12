Si è molto chiacchierato dell’uscita anticipata del Samsung Galaxy S24 a metà del prossimo mese (molto probabilmente il prossimo 17 gennaio). In tanti si sono chiesti il perché di una mossa così “estrema” del produttore, ma ora possiamo comprendere meglio questa strategia grazie anche ai dati di vendita globali degli smartphone ora resi noti e relativi al terzo trimestre del 2023 (dunque per il periodo luglio-settembre di quest’anno).

Nella lista presente al termine di questo articolo, è visibile la top ten degli smartphone più venduti in tutto il mondo. Come ben chiaro, il Samsung Galaxy S23 non compare nell’elenco riferito al periodo estivo e questo risultato non è certo trascurabile. Magari ci si sarebbe aspettati che uno dei modelli della serie di quest’anno occupasse qualche posizione nella bassa classifica, ma non certo che ci fosse l’assenza totale di tutti gli esemplari. Alla luce di quanto appena spiegato, proprio il lancio dei Samsung Galaxy S24 risulta ancora più necessario per sopperire ad un calo inevitabile di vendite il più presto possibile. Samsung punta moltissimo alle nuove ammiraglie e (secondo gli ultimi rapporti) prevede che le vendite del Galaxy S24 saranno superiori del 10% rispetto al Galaxy S23.

I dati oggi riportati non devono far credere che il Samsung Galaxy S23 sia stato un insuccesso, anzi. Tutti e tre i telefoni top di gamma hanno venduto più dei loro predecessori, raggiungendo per ora la quota di 25 milioni di esemplari venduti e sono destinati probabilmente a collezionare il dato dei 30 milioni fino alla fine del loro naturale ciclo di vita. Eppure, come già riportato, per il Samsung Galaxy S24 si aspira a fare molto meglio e la strategia dell’anticipo dell’uscita va esattamente in questa direzione. Bisognerà attrarre subito ad inizio anno i potenziali acquirenti, ben prima della concorrenza, e sperare in un’impennata di acquisti immediata, a partire dai preordini.

