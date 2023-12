Tra gli smartphone Android di ultima generazione che possono contare su un prezzo decisamente più conveniente, ritroviamo anche il Samsung Galaxy S23. L’ultimo top di gamma di stampo Samsung è infatti spesso scontato su Amazon, anche perché ormai sono passati un bel po’ di mesi dal suo approdo sul mercato. Più passa il tempo e più è possibile assistere a sconti di rilievo per il Samsung Galaxy S23 e quest’oggi vogliamo segnalarvi quanto proposto a riguardo dal famoso sito di e-commerce.

Scende ancora il prezzo del Samsung Galaxy S23: occhio ad Amazon che ci riprova con un’offerta

Non è un caso che, come riportato di recente, il Samsung Galaxy S23 sta facendo meglio del Galaxy S22 sul fronte vendite. C’è infatti un ulteriore sconto di cui approfittare per avere tra le mani questo device Android ad un prezzo ancora più conveniente. Approfondendo la questione ecco che ritroviamo un 3% di sconto sul prezzo precedente di 655,12 euro, arrivando quindi al costo attuale di 638 euro. L’offerta è senza dubbio appetibile, tant’è che le scorte a disposizione stanno per terminare, quindi è opportuno affrettare i tempi di acquisto se si ha intenzione di approfittare di tale offerta.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Nel giro di pochi giorni questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case, ma si ha anche modo di approfittare di un pagamento a rate grazie a Cofidis. In questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti potranno approfittare di quest’offerta. Il modello in offerta è il Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo la presenza di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz.

Dal punto di vista hardware c’è la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da ben 8GB di RAM. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, ecco che troviamo su questo Samsung Galaxy S23 una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. La fotocamera anteriore è invece da 12 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3900 mAh.