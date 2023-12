Potremmo quasi definirlo un flop ‘spiegabile’ per l’iPhone 15 nel corso delle ultime settimane. Già, perché i numeri raccolti oggi 5 dicembre ci dicono che le vendite iniziali non entusiasmano in casa Apple, fermo restando che i numeri emersi nelle ultime ore debbano essere applicati al solo terzo trimestre 2023. Dunque, giusto soffermarsi su un ranking che fornisce informazioni interessanti, ma è altrettanto corretto evidenziare alcune criticità inerenti la classifica in questione. Vediamo cosa ne viene fuori, in modo da essere sempre sul pezzo a partire da oggi.

Approccio ‘spiegabile’ per l’iPhone 15: le vendite iniziali non entusiasmano fino ad oggi

Ora, se da un lato ci sta parlare di un “flop parziale” per Apple, è chiaro che un boom di vendite ci sarà anche in questi mesi, con un chiaro riferimento a coloro che attendono l’inizio del calo del prezzo nei vari store. Vedere per credere quanto riportato negli ultimi giorni, in merito ad una promozione che è stata lanciata da Amazon per il pubblico italiano. Nello specifico, i dati odierni dicono che a dominare la scena in questo particolare momento storico abbiamo i vari iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro e iPhone 13, che si sono classificati rispettivamente al primo, secondo, terzo e quarto posto.

In un contesto simile, come riporta SamMobile, va evidenziato che non ci siano dispositivi della serie iPhone 15 apparsi nella top 10. Va detto che il contesto di riferimento è il Q3 del 2023, motivo per il quale ci si è fermati a fine settembre. Poche settimane dopo il lancio di questa serie sul mercato. Certo, tra preordini e file negli store il giorno del lancio era lecito aspettarsi una rappresentanza di iPhone 15 nelle prime dieci posizioni. Anche parziale. Un dato più obiettivo e concreto si vrà solo nel corso delle prossime settimane.

Staremo come andranno le cose per iPhone 15 nel prossimo trimestre.

Continua a leggere su optimagazine.com