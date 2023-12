Nome: Filippo

Cognome: Caccamo

Anno di nascita: 1993

Città: Lodi

Piattaforme: Facebook, Instagram, TikTok

Categoria: Comedy

Chi è Filippo Caccamo

Filippo Caccamo è un artista poliedrico che spazia tra la comicità, la scrittura, la recitazione e l’insegnamento. Nato a Lodi nel 1993, si è appassionato alla storia e alla critica dell’arte, e proprio in questa disciplina si è laureato all’Università Statale di Milano.

Ha scoperto il suo talento comico creando contenuti divertenti e originali sui social network, dove ha conquistato una vasta e fedele fanbase. Attualmente conta oltre un milione di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, dove pubblica video ispirati al mondo della scuola, dell’insegnamento e della vita di tutti i giorni con uno stile ironico, intelligente e mai banale.

Appassionato di Carlo Verdone, proprio come il comico romano veste i panni di tanti personaggi: la professoressa super-stressata e il ragazzo della MAD, con le situazioni più ricorrenti del mondo della scuola (la LIM che non funziona, gli studenti che non hanno studiato per l’interrogazione, i consigli di classe, le graduatorie, i colloqui con i docenti e tante altre cose). Per questo motivo si definisce “professore disperato“ nella bio dei social, e proprio i docenti si riconoscono nelle sue gag pubblicate come reel nei suoi canali.

Il teatro

Filippo Caccamo non si è limitato al web, ma ha portato la sua comicità anche in teatro con quattro spettacoli di successo e altrettanti tour nazionali. Il suo ultimo show, Le Filippiche, è un monologo brillante e coinvolgente in cui l’artista presenta una serie di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili, che raccontano le loro storie e le loro visioni del mondo.

Nel 2019 ha esordito come scrittore pubblicando il suo primo romanzo, Vai Tranquillo, edito da Mondadori, una commedia ambientata nel mondo dell’università.

