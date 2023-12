Dopo The American Dream Is Killing Me, il nuovo singolo dei Green Day sarà Dilemma. Quello lanciato dalla band di Berkleley capitanata da Billie Joe Armstrong ha tutta l’aria di essere un annuncio speciale. Del resto, gli artisti nazionali e internazionali sono sempre abili nel rincorrere e il tormentone estivo e la canzone di Natale.

Il nuovo singolo dei Green Day

Dilemma, il nuovo singolo dei Green Day, sarà fuori giovedì 7 dicembre. Billie Joe Armstrong e soci lo hanno annunciato con queste parole:

“Stiamo organizzando una festa di Natale. Dilemma è fuori ovunque giovedì, passate a dare un’occhiata”.

Cosa bolle in pentola? Certamente una nuova anticipazione dall’album Saviors, ma già dai primi annunci il power trio di Berkeley ha fatto capire che con questa nuova esperienza discografica sarà tutto diverso, soprattutto in termini di argomenti trattati.

Il nuovo album Saviors e il concerto in Italia

Saviors, il nuovo album dei Green Day, sarà fuori il 19 gennaio 2024. Il disco sarà “crudo ed emotivo. Divertente e inquietante”, ma soprattutto “una risata al dolore” e parlerà di “malattie, guerra, disuguaglianze, influencer, estrema destra, cambiamento climatico, salute mentale e fentanyl“.

Saviors sarà il quattordicesimo album dei Green Day a 4 anni di distanza da Father Of All Motherf**kers, e non si escludono altre anticipazioni prima del giorno della sua release.

Il 2024, inoltre, sarà l’anno dell’arrivo dei Green Day agli I-Days di Milano: Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool saliranno sul palco dell’Ippodromo Snai il 16 giugno immediatamente dopo i Nothing But Thieves.

Il punk rock sarà di casa in altre date, con l’arrivo dei Simple Plan il 9 luglio e della doppietta Sum 41 + Avril Lavigne nella stessa data.

