Alcuni possessori di Samsung Galaxy A saranno ben felici di sapere di avere a disposizione ora l’app Camera Assistant per foto decisamente più professionali. In particolare, i beneficiari di questa importante novità sono i proprietari dei Samsung Galaxy A53 e al Galaxy A54, due dispositivi di fascia media molto diffusi.

I due smartphone interessanti dalla preziosa implementazione ottengono il supporto dell’app Camera Assistant grazie all’aggiornamento Android 14 e One UI 6.0 appena distribuito globalmente e anche nel nostro paese. Grazie a questo cambiamento, è possibile avere a portata di mano funzioni più avanzate della fotocamera per scatti maggiormente personalizzabili.

Tutti i Samsung Galaxy A53 o Galaxy A54 appena aggiornati alla One UI 6.0 basata su Android 14 possono ora ottenere l’app Camera Assistant andando sul Galaxy Store e scaricando l’utile strumento. Il tool si collega all’app della fotocamera di serie su entrambi gli smartphone senza che l’utente finale faccia nulla e garantisce dunque le opzioni avanzate di settaggio. L’ultima versione dell’applicazione di scena sul canale ufficiale di Samsung è quella siglata come la 2.0.01.0, che include pure alcune correzioni di bug prima presenti nello strumento. Esattamente come per i Galaxy A protagonisti di questo approfondimento, lo stesso passo in avanti software dovrebbe essere presto compiuto anche per i Galaxy A73.

Quali sono i principali surplus dei quali beneficiare proprio grazie all’app Camera Assistant? I possessori dei Galaxy A53 e A54 potranno ora disattivare la feature HDR se vorranno, lavorare sulla qualità e velocità di acquisizione, ancora modificare l’intervallo di acquisizione del timer predefinito e il numero di immagini riprese nella stessa modalità. Un ulteriore aspetto non certo trascurabile è che si potrà lavorare sulla nitidezza delle immagini standard e dunque ottenere il risultato preferito. Insomma, chi ama gli scatti più che mai professionali potrà avere a disposizione strumenti premium con i quali ottenere i risultati desiderati con pochi settaggi.

Continua a leggere su optimagazine.com