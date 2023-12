Dopo diversi rumors e indiscrezione delle ultime settimane, adesso Vivo ha rivelato in anticipo la data di lancio dei prossimi smartphone della serie Vivo S18 attraverso vari teaser condivisi su Weibo: l’appuntamento è per il 14 dicembre in Cina. L’evento inizierà alle ore 19 (ora locale) e sarà trasmesso in diretta streaming attraverso i social di Vivo in Cina. Le pre-prenotazioni dello smartphone sono già attive attraverso i principali rivenditori online; inoltre, la società ha anche confermato che farà debuttare le Vivo TWS.

Il colosso di proprietà del gruppo BBK ha di recente rivelato il design degli smartphone attraverso diversi teaser. I prossimi smartphone della serie S18 includeranno S18, S18e e S18 Pro. Vivo ha lanciato gli smartphone della serie Vivo S17 con i moniker Vivo V29 nei mercati globali, compresa l’Indi: ora anche la nuova serie S18 dovrebbe debuttare con i nomi della serie Vivo V30 nei mercati internazionali. Ultimamente è stato individuato lo smartphone S18 vanilla su GeekBench ed emerse le specifiche del processore e della memoria RAM. L’elenco del dispositivo rivela i dettagli della batteria e del SoC degli smartphone della serie S18: il prossimo Vivo S18 Pro adotterà il chipset MediaTek Dimensity 9200+, costruito su un processo a 4nm. Il processore è dotato di un core Cortex-X3 a 3,35GHz, tre core Cortex-A715 a 3,0GHz, quattro core Cortex-A510 a 2,0GHz ed una GPU Mali-G715 Immortalis MP11.

Il device sarà alimentato da una grande batteria da 5000mAh con ricarica rapida cablata a 80W. Il presidente di Vivo conferma anche che il dispositivo sarà dotato del sensore primario Sony IMX920 da 50MP, che sarà abbinato a un ultra-grandangolare da 50MP e a un teleobiettivo che ha debuttato con il Vivo X90S. La fotocamera selfie di Vivo S18 Pro è da 50MP con doppia luce soffusa. Il post rivela anche che l’S18 vanilla sarà dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 3, abbinato a un massimo di 16GB di RAM. Infine, i prossimi smartphone eseguiranno Origin OS 4 basato su Android 14.

