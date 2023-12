Inizia a calare in modo piuttosto consistente il prezzo dell’iPhone 15 su Amazon e quest’oggi vogliamo parlarvi principalmente del modello giallo da 128GB di memoria interna. Rispetto infatti alle altre varianti, si può notare uno sconto maggiore che lo rende davvero molto appetibile, ma chiaramente l’ultima parola resta a voi. Approfondendo quanto propone oggi Amazon a riguardo, ecco che questo iPhone 15 giallo da 128GB di memoria interna si ritrova con uno sconto dell’8% applicato sul prezzo da listino di 979 euro.

Ulteriore rilancio per iPhone 15 a prezzo basso su Amazon: i dettagli dell’offerta di oggi

Proposta in linea con quella che abbiamo esaminato la scorsa settimana. Ciò significa che è possibile, nella giornata odierna, acquistare tale top di gamma di stampo Apple alla cifra di 899 euro. C’è quindi un bel risparmio che potrà far comodo a tanti utenti ed attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. In pochi giorni questo iPhone 15 arriverà direttamente nelle vostre case ed attenzione anche alla possibilità di dilazionare la spesa nel tempo grazie a Cofidis.

Amazon consente il pagamento a rate per questo dispositivo di stampo Apple, altro vantaggio da non sottovalutare che potrà sicuramente agevolare tanti utenti che non hanno modo di spendere l’intera cifra in un’unica volta. Questo iPhone 15 giallo da 128GB è anche la scelta Amazon di giornata, ciò significa che si consiglia tale acquisto. Approfondendo invece le caratteristiche tecniche dell’ultimo top di gamma di stampo Apple, iniziamo ad evidenziare la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello di iPhone 14.

Ritroviamo poi la Dynamic Island che mostra notifiche ed attività in tempo reale. Elemento di spicco di questo iPhone 15 è sicuramente il sensore della fotocamera principale che risulta essere da 48 megapixel con teleobiettivo 2X che scatta foto ad altissima risoluzione. Lato hardware invece spazio al processore A16 Bionic ultraveloce che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. A voi la scelta finale.