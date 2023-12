Si dice che la nuova linea di laptop Samsung verrà lanciata alla fine di questo mese. Qualche giorno fa, il design e alcune caratteristiche della serie Samsung Galaxy Book 4 sono stati rivelati attraverso un leak. Ora, le specifiche complete del Samsung Galaxy Book 4 Ultra, il laptop di punta di prossima generazione, sono trapelate attraverso un nuovo rapporto. Il dispositivo (960XGL) seguirà la stessa linea del suo predecessore, offrendo specifiche di fascia alta in un corpo premium ed un fantastico schermo OLED. Secondo un sito di microblogging cinese, il Samsung Galaxy Book 4 Ultra avrà un display touchscreen Super AMOLED da 16 pollici con risoluzione QHD+ (2880 x 1800 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. È lo stesso schermo utilizzato per il Samsung Galaxy Book 3 Ultra e in molti altri laptop premium non Samsung.

Secondo quanto riferito da “SamMobile“, il prossimo laptop premium sarà dotato del processore Intel Core Ultra 7 155H, che ha fino a 16 core (6 + 8 + 2 core), fino a 22 thread, una velocità di clock di base di 3,8GHz, una velocità di clock boost fino a 4,8GHz, un totale di 24MB di cache L3 e TDP da 28W. Questo chip sarà accoppiato con un massimo di 32GB di RAM LPDDR5X (7.467MHz) e un SSD PCIe 4.0 NVMe fino a 1TB. Il rapporto afferma, inoltre, che il Samsung Galaxy Book 4 Ultra avrà la GPU Nvidia GeForce RTX 4050 con 6GB di VRAM. Sarà anche offerto in una versione di fascia alta con un processore Intel Core 9 185H e GPU Nvidia GeForce RTX 4070 con VRAM GDDR6 da 8GB. In termini di connettività, il laptop dovrebbe essere dotato di Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 (con LE Audio), audio ad alta risoluzione, quattro altoparlanti sintonizzati AKG ed una batteria prodotta da Samsung SDI. Rapporti precedenti avevano già confermato che il Samsung Galaxy Book 4 Ultra integrerà una tastiera retroilluminata, un ampio trackpad, una webcam da 2MP, un lettore di impronte digitali, audio Dolby Atmos, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, due porte Thunderbolt 4, uno slot per scheda microSD ed un jack per cuffie da 3,5mm. Il portatile potrebbe pesare 1,83kg per la sua variante di fascia alta.

La gamma Samsung Galaxy Book 4 comprenderà cinque modelli: Samsung Galaxy Book 4, Book 4 360, Book 4 Pro, Book 4 Pro 360 e Book 4 Ultra. Tutti avranno diversi allestimenti in base alla RAM e alle opzioni di archiviazione.

