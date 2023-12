Le riprese di Don Matteo 14 sono ancora in corso, e per l’occasione Raoul Bova ha anticipato la nuova stagione. In questo quattordicesimo capitolo, l’attore romano sarà protagonista assoluto.

E’ la prima stagione senza Terence Hill, che ha lasciato il testimone proprio a Bova nella tredicesima stagione. Ci sono novità nel cast: tra addii (quelli “pesanti” di Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta) e nuovi arrivati (vedremo un nuovo Capitano e un nuovo PM).

La formula resta la stessa: dieci puntate, un caso della settimana, e in contemporanea prosegue la trama legata ai personaggi. A proposito di Don Massimo, Raoul Bova ha incontrato TV Sorrisi e Canzoni, anticipando qualcosa in merito al suo alter ego televisivo.

“Che posso dire? Più vado avanti e più lo conosco. Rispetto alla passata stagione sicuramente è più tranquillo, anche perché non ha dovuto affrontare l’inquietudine dell’arrivo in un posto nuovo. Proprio come è successo a me.”

Il personaggio sarà ancora avvolto da quell’alone di mistero che lo ha circondato fin dal suo arrivo. E a tal proposito, Raoul Bova assicura i telespettatori:

“Di lui non abbiamo ancora scoperto tutto. Molte cose le capiremo nelle nuove puntate grazie al suo rapporto con Giulia (un’altra new entry del cast interpretata da Federica Sabatini, ndr), la sorella che arriva a Spoleto e che lui accoglie in canonica nonostante il passato difficile che li divide e i problemi di lei con la giustizia.”

Il suo Don Massimo è ancora “un prete in continua evoluzione”, spiega l’attore a Sorrisi. Inevitabile il paragone con Don Matteo, un uomo “spirituale.” Don Massimo invece “è uno che sbaglia, che si pone ancora delle domande. È un prete in continua evoluzione e per crescere, si sa, a volte si fanno anche degli errori”.

Il set di Don Matteo 14 resterà aperto ancora per molto. La messa in onda della nuova stagione è probabilmente prevista nella primavera 2024.

