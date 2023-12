Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va da lunedì 4 dicembre a venerdì 8 dicembre 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

In questa seconda stagione, il matrimonio tra Zeynep e Mehdi ha subito un forte scossone in seguito alla rivelazione della gravidanza di Benal. Come sappiamo, la giovane aspetta un figlio dal meccanico.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

L’intimidazione subita da Zeynep sconvolge tutti. La ragazza decide di prendere in mano la situazione, non condividendo le accuse nei confronti di Mehdi.

Baris confessa a Zeynep di non essere d’accordo sul fatto che lei abbia difeso Medhi, ma lei gli fa capire che temeva delle ritorsioni. Intanto, la donna decide di andare a parlare con Mehdi nel luogo dove lui lavora, notando però la presenza di persone poco raccomandabili.

Mehdi è ferito e a casa sono tutti preoccupati per lui, così Zeynep chiede al suo ex marito di fermarsi a dormire. Infine, la notizia della sparatoria del giorno prima arriva anche a chi ne era all’oscuro: prima Emine la condivide con Savas e Ozlem, poi Mehdi informa Cemile.

Continua a leggere su optimagazine.com.