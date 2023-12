Tra la pioggia di informazioni relative a tutti i Samsung Galaxy S24 nell’ultimo weekend, sono già pure a disposizione gli sfondi del modello Ultra della prossima serie. Con largo anticipo rispetto al lancio dei dispositivi, sarà possibile beneficiare delle immagini ad alta risoluzione anche su telefoni ben più datati.

Proprio grazie alle indiscrezioni degli ultimi giorni, abbiamo appreso che i Samsung Galaxy S24 Ultra saranno lanciati in 4 colorazioni diverse ossia quella nero titanio, grigio titanio, viola titanio e giallo titanio. Proprio l’impiego del materiale titanio per il rivestimento dei telefoni di punta dovrebbe essere un unicum degli esemplari Ultra, oltre che essere un’assoluta novità per il brand Samsung che si adegua a quanto fatto anche da Apple. Ebbene, proprio l’anteprima degli sfondi (visibili anche in apertura articolo) ci restituisce l’aspetto dei wallpaper come del tutto in linea con il resto dei telefoni.

Esattamente come per i materiali utilizzati per le scocche dei telefoni, anche gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy S24 Ultra saranno in nero titanio, grigio titanio, viola titanio e giallo titanio, con delle figure geometriche che ricordano dei prismi e dunque con tutte le sfumature delle nuance proposte. Per il download dei wallpaper già in circolazione basterà semplicemente collegarsi a questo link e scaricare il pacchetto delle soluzioni per un successivo utilizzo sui telefoni.

Tutta la serie Samsung Galaxy S24 dovrebbe essere lanciata il prossimo 17 gennaio. Manca ancora l’ufficialità dell’evento di presentazione ma la data menzionata è quella che si rincorre tra informatori autorevoli oramai da settimane. La commercializzazione dei telefoni dovrebbe poi partire quasi immediatamente, con il via alle spedizioni o alle vendite nei negozi tra fine gennaio e inizio febbraio. Il modello Ultra protagonista di questo approfondimento dovrebbe essere l’unico ad essere dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 di terza generazione in tutti i paesi, senza alcuna eccezione e dunque anche in Italia.

