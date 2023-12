Ci sono le prime indiscrezioni riguardanti la scheda tecnica del Samsung Galaxy S25, considerando il fatto che in queste ore sono trapelate voci inerenti soprattutto la fotocamera dei modelli destinati ad esordire sul mercato ad inizio 2025. Dunque, dopo aver analizzato in passato anticipazioni sul prezzo dei modelli, secondo gli esperti di settore, oggi tocca andare oltre. Proviamo ad analizzare le voci del giorno, in attesa di capire quali saranno i segnali del produttore attraverso il suo predecessore, visto che tra poche settimane avremo modo di scoprire i punti di forza dei nuovi Samsung Galaxy S24.

Previsto un importante passo in avanti previsto con il Samsung Galaxy S25 tra un anno: focus sulla fotocamera

Per quale motivo in queste ore si parla di un probabile enorme passo in avanti previsto con il Samsung Galaxy S25 tra un anno? Occorre focalizzarsi sulle voci riportate da una fonte autorevole come Tech Rave, pare che dovremmo dire addio al sensore della fotocamera ISOCELL GN3 da 50 MP che abbiamo toccato con mano nei Galaxy S22, Galaxy S23 e Galaxy S24. Secondo quanto riferito, i due telefoni passeranno a un nuovo sensore della fotocamera di Sony. Inevitabilmente, i top di gamma di questa serie potrebbero risultare decisamente più evoluti rispetto ai prodotti più economici.

In particolare, massima attenzione al Samsung Galaxy S25 Ultra, in quanto il colosso coreano nel giro di dodici mesi potrebbe optare per un sensore della fotocamera da 200 MP. Insomma, anche dal punto di vista hardware il passo in avanti potrebbe essere netto ed evidente. Come se non bastasse, i rumors odierno ci dicono che potrebbe essere sviluppato un nuovo sensore. Insomma, non sorprenderebbe avere una dimensione del sensore più grande.

Sarà interessante capire quali saranno le innovazioni software per valorizzare la nuova fotocamera che troveremo a bordo del Samsung Galaxy S25.

