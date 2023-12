Finalmente, verrebbe da dire. La condivisione di foto e video WhatsApp nella loro qualità originale è ora possibile, almeno per gli iPhone. Gli sviluppatori hanno rilasciato un apposito aggiornamento dell’applicazione di messaggistica su App Store di Apple che include questa gran bella novità per coloro che hanno a cuore l’inoltro di documenti nella loro massima qualità, senza perdita di dettagli e informazioni.

L’aggiornamento con numero di build 23.24.73 è proprio quello che ora consente di condividere foto e video WhatsApp nella qualità massima possibile. La qualità originale dei contenuti multimediali è ora garantita seguendo un’apposita procedura semplice e immediatta: nessuna compressione che balza poi agli occhi almeno degli utenti più esperti ma non solo. Per approfittare della nuova possibilità, il percorso passa sempre per la scheda di condivisione dei contenuti ma ora attraverso l’opzione “Documento” che include anche la voce “Scegli foto o video”.

L’aggiornamento presente ora sull’App Store Apple è proprio quello che include anche la novità tanto attesa per la condivisione di foto e video WhatsApp in alta qualità, ma potrebbe capitare a qualcuno di non vedere ancora implementata la specifica funzione sul proprio telefono. Sarà solo questione di tempo, al massimo un paio di settimane, e la novità sarà messa a disposizione davvero per tutti. Magari entro la fine di quest’anno, in tanti beneficeranno del prezioso dono sotto l’albero. Allo stesso tempo, tuttavia, non abbiamo notizie più precise sull’implementazione della medesima opzione anche per i dispositivi Android. Non ci sono dubbi sul fatto che il passo in avanti sia in procinto di essere rilasciato ufficialmente anche per gli utilizzatori di device con sistema operativo di Google, dopo il necessario periodo di sperimentazione in beta. Ogni eventuale aggiornamento al riguardo non mancherà di essere riportato sulle nostre pagine.

