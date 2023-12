Alla luce di alcuni commenti che si leggono in questi giorni sui social, diventa molto importante concentrarsi sulle precisazioni del caso per tutti coloro che stanno scaricando o semplicemente visualizzando il cedolino in NoiPA+ dopo i recenti problemi di login riscontrati in Italia. In particolare, come molti sanno, da poco meno di una settimana si fa una gran fatica ad accedere alla propria area riservata, al punto che gli iscritti alla piattaforma brancolano nel buio a proposito di alcune informazioni delicate presenti al suo interno. Quando il disservizio avviene a cavallo tra due mesi, ovviamente il danno è doppio visto che si attendono aggiornamenti sugli stipendi e non solo.

Occorrono precisazioni sul cedolino in NoiPA+ dopo i recenti problemi di login all’area riservata

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori aggiornamenti ufficiali, comunque, dopo quelli che abbiamo portato alla vostra attenzione durante il fine settimana con un altro articolo sul nostro magazine. Quali sono i chiarimenti di cui dobbiamo prendere atto oggi in merito al cedolino in NoiPA+ dopo i recenti problemi di login? Secondo le informazioni raccolte in queste ore, sembrerebbe che gli importi visualizzati all’interno del proprio cedolino in NoiPA+ possano non essere definitivi. Insomma, è plausibile che all’interno di questa piattaforma “parallela” non siano ancora conteggiati degli aggiornamenti importanti.

Per questo motivo, in mancanza di precisazioni ufficiali e definitive da parte dello staff, consiglio a tutti i nostri lettori di attendere il ripristino di NoiPA, che dovrebbe avvenire a partire dal 7 dicembre. Difficile dire se ne usciremo già da quel giorno, ma è chiaro che non si possa attendere molto prima di rendere nuovamente accessibile l’area riservata agli iscritti, soprattutto in un periodo dell’anno così delicato come questo. Come sempre, resteremo vigili provando a fornirvi aggiornamenti praticamente in tempo reale sulla vicenda.

A voi come va? Avete notato anomalie anche su NoiPA+ in merito alla visualizzazione del vostro cedolino?

