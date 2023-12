Psichiatra, criminologo, il suo nome è comparso al fianco di quello di Rudy Guede e Massimo Bossetti in qualità di consulente della difesa, rispettivamente nei processi sul delitto di Perugia e per la morte di Yara Gambirasio. Ancora, è stato una presenza fissa nel programma Quarto Grado e durante la pandemia ha fatto discutere per alcuni suoi tweet. Scopriamo chi è Alessandro Meluzzi.

Chi è Alessandro Meluzzi

Alessandro Meluzzi è uno psichiatra, criminologo, saggista, personaggio televisivo ed ex politico italiano nato a Napoli nel 1955. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università La Sapienza di Roma, si è specializzato in Psichiatria all’Università di Macerata. Ha lavorato come ricercatore in neurofisiologia a Parigi, e ha conseguito il baccellierato in Filosofia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma.

ARTICOLI CORRELATI

Ha esercitato la professione di psichiatra e di perito in vari processi penali, e ha pubblicato diversi libri e articoli tra cui Psicoendocrinoimmunologia Della Schizofrenia e Il Sesso, Bestialità E Religione.

La carriera politica e televisiva

Alessandro Meluzzi ha anche avuto una carriera politica, militando prima nel Partito Comunista Italiano e poi nel Partito Socialista Italiano.

Nel 1994 è stato eletto deputato con Forza Italia, e nel 1996 senatore con lo stesso partito. Ha poi cambiato più volte schieramento, aderendo all’UDR di Cossiga, a Rinnovamento Italiano, alla Federazione dei Verdi e all’UDEUR di Mastella, prima di lasciare la politica attiva nel 2001. Ha fondato nel 2017 il Partito Anti-Islamizzazione.

Alessandro Meluzzi è anche un personaggio televisivo, noto per le sue frequenti partecipazioni a programmi di attualità, di cronaca e di dibattito come Quarto Grado, Dritto E Rovescio e Stasera Italia. Ha espresso spesso opinioni su temi come la mafia nigeriana, il Covid-19, i vaccini, la pedofilia e la massoneria.

Seguace di Pierino Gelmini è stato consacrato diacono della Chiesa Cattolica Greco-Melchita per poi diventare primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala – Antico Orientale con il nome di Alessandro I.

Continua a leggere su optimagazine.com