Quarta e ultima puntata di Lea I Nostri Figli, nuova stagione della fiction con Anna Valle, nonché seguito di Lea Un Nuovo Giorno. Domenica 3 dicembre va in onda il finale di stagione della serie di Rai1.

Lea I Nostri Figli parte con un salto temporale di tre anni. La relazione della protagonista con Arturo prosegue a gonfie vele, tanto da esser diventata una madre per la figlia di lui, Martina. Tutto viene rimesso in discussione quando si scopre che la ragazzina è stata contattata da una donna che dice di essere la sua madre biologica. Questo mentre in ospedale continua a lavorare fianco a fianco con Marco, ora padre separato di Gioia, avuta dalla collega Anna. Lea e Marco sembrano riavvicinarsi, mentre Arturo è alle prese con la registrazione di un disco all’estero e distratto da una affascinante produttrice musicale. Lea si troverà di fronte a un bivio. Dare un’altra possibilità ad Arturo, o capire che i sentimenti per Marco non sono mai svaniti?

Si parte con l’episodio 2×07 dal titolo Ogni fine è un nuovo inizio:

Lea dà un’altra possibilità ad Arturo, ma lui non è più la persona che credeva che fosse. Intanto Andrea, un giovane ribelle di una casa-famiglia, viene ricoverato assieme alla sua ragazza.

A seguire, l’episodio 2×08 intitolato L’isola dell’amore:

Dopo la rottura Lea si trasferisce. Andrea progetta la fuga con Maria, benché la salute precaria. Michela e Pietro si sposano e qui Marco, capisce il suo sentimento per Lea. Sarà ricambiato?

Nel cast di Lea I Nostri Figli troviamo: Anna Valle nei panni di Lea Castelli; Giorgio Pasotti è Marco Colomba; Mehmet Günsür è Arturo Minerva; Primo Reggiani è Pietro Verna; Daniela Morozzi è Rosa Gori in Nibbi; Manuela Ventura è Favilla Mancuso; Marina Crialesi è Olga Francesio; Rausy Giangarè è Michela Idiong; Cloe Günsür è Martina Minerva; Rosa Barbolini è Viola Parisi; Karim Ndiaye è Luca Idiong; Claudia Vismara è Claudia Maestro; Angela Curri è Sofia Mereu; Elena Sophia Senise è Camilla Alfano. New entry di stagione, Alan Cappelli Goetz nei panni di Bruno Linda, nuovo infermiere del reparto.

L’appuntamento con la quarta e ultima puntata di Lea I Nostri Figli è per stasera dalle 21:30.

Un’altra stagione sulle vicende del personaggio di Lea non è ancora stata confermata. La fiction ha però subito in calo di ascolti in questo secondo ciclo di puntate, quindi l’ultima parola spetterà sempre alla Rai.

Continua a leggere su optimagazine.com.