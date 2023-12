Terra Amara va in onda domenica 3 dicembre con i nuovi episodi. La soap, oltre a continuare la programmazione nella fascia pomeridiana dal lunedì al sabato, viene anche proposta di domenica sera.

Gli episodi in onda sono quelli della terza stagione, dove ci lascerà un personaggio molto importante della serie turca. Dopo le morti di Hunkar e Yilmaz, a chi toccherà stavolta? Stasera saranno trasmessi ben tre episodi. Ecco le anticipazioni.

Mujgan vuole vendicarsi di Fikret che le ha mentito riguardo la sua relazione con Umit. Decide quindi di rivelare a Zuleyha del tradimento di Demir con Umit. Demir, intanto, si reca dal procuratore per chiedere spiegazioni sulla scarcerazione di Fikret e si dice pronto a farsi giustizia da solo qualora non vengano presi provvedimenti adeguati.

Sevda è in pena per sua figlia, ricoverata in ospedale. Nel tentativo di ricucire i rapporti con lei, decide di chiamarla, ma la telefonata viene ascoltata da Sermin, la quale intuisce che tra le due c’è un rapporto più profondo di quanto non si pensi e informa di questo Fusun. Zuleyha, che ha scoperto della relazione tra Umit e Demir, ha deciso, con l’aiuto di Sadi, di vendere le sue quote della Adnan Yaman Holding e di andarsene per sempre da Cukurova con i suoi figli. Fikret e Umit, invece, riprendono la loro alleanza per vendicarsi di Demir. Mujgan, ormai delusa da Fikret, decide di accettare l’offerta del dottor Metin e di trasferirsi a Istanbul con Kerem Ali.

Mujgan è pronta per partire. Fikret vorrebbe chiederle di sposarlo, ma non fa in tempo a darle l’anello: la dottoressa è già sull’aereo. Anche Zuleyha è in partenza. Ha deciso di chiedere il divorzio e di andare a Cipro con Adnan e Leyla dal momento che ha scoperto che Demir l’ha tradita con Umit. Cetin e Gulten la aiutano a organizzare la partenza. Quando Demir scopre da Sevda che Zuleyha sta per partire, prova a raggiungerla per darle spiegazioni, ma ormai è troppo tardi. Proprio quando Fikret ha avuto l’appoggio di Fekeli e Lutfiye per chiedere la mano di Mujgan, dalla radio giunge una terribile notizia.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 3 dicembre dalle 21:30.

