Rose Villain a rischio esclusione da Sanremo 2024. Poche ore dopo l’annuncio dei Campioni in gara al Festival, lei rischia già il posto? Il motivo? La vantante ha violato uno dei punti del regolamento del Festival, esibendosi ad Amici di Maria De Filippi nella puntata pomeridiana speciale in onda domenica 3 dicembre su Canale 5 che ha visto l’uscita di scena di Holy Francisco.

Ma andiamo con ordine.

Amadeus, al tg1 delle 13.30 di domenica 3 dicembre, ha comunicato i cantanti di Sanremo 2024, ossia i nomi dei 27 Big in gara al Festival il prossimo anno. A questi si aggiungeranno 3 nomi, quelli dei vincitori del circuito giovani che scopriremo il 19 dicembre in diretta su Rai1.

Tra i nomi dei 27 Big di Sanremo 2024 pronunciasti da Amadeus in diretta Rai, c’è anche quello di Rose Villain. La cantante parteciperà al Festival e si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con un brano inedito da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio.

Domenica 3 dicembre, subito dopo l’annuncio di Amadeus al tg1, Rose Villain è apparsa su Canale 5. Ad Amici di Maria De Filippi, era super ospite per presentare il brano attualmente in radio, dal titolo Io, Me ed altri Guai.

Da regolamento sanremese, non avrebbe potuto esibirsi ma c’è un MA. La puntata di Amici è stata registrata qualche giorno fa e, al momento della registrazione, Rose Villain forse non sapeva ancora di essere in gara… o forse sì, dal momento che alla tavoletta della comunicazione in diretta Rai ormai ci credono in pochi.

Il punto del regolamento violato:

Attività degli Artisti (*)

“Fatta salva l’eventuale preventiva autorizzazione scritta di Rai e fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito nel presente Regolamento in merito al fatto che le canzoni ammesse a SANREMO 2024 devono essere nuove (ai sensi del presente Regolamento ed allegati, fatta eccezione per le Cover), tutti gli Artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero pena l’esclusione da SANREMO 2024 e con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento – a programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano loro interpretazioni- esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a SANREMO 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc. dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara (per gli Artisti Vincitori di Sanremo Giovani edizione 2023 dalla data della Serata Finale di Sanremo Giovani) e sino al termine della Quinta Serata di SANREMO 2024; in questo periodo indicato sono comunque consentite le partecipazioni per interviste, previa comunicazione all’Ufficio Stampa Rai”.