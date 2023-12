Ci siamo: ecco l’annuncio dei cantanti di Sanremo 2024. Al tg1 delle 13.30 di domenica 3 dicembre, Amadeus annuncia l’elenco dei partecipanti a Sanremo 2024. L’elenco è quasi completo. Non più 26 ma 30 in tutto i cantanti di Sanremo 2024, una novità annunciata a poche ore dall’annuncio ufficiale.

Saranno quindi 27 i nomi di Amadeus al tg1, ai quali si aggiungeranno i vincitori di Sanremo Giovani, annunciati il 19 dicembre in diretta su Rai1 al termine di una serata in scena dal Casinò di Sanremo.

Saranno in tutto quindi 30 i cantanti di Sanremo 2024, tutti in gara insieme nell’unica categoria del Festival. La sezione delle Nuove Proposte è infatti stata anticipata a dicembre e solo 3 dei giovani saranno in competizione al Festival di febbraio, con i Campioni della musica Italia.

I cantanti di Sanremo 2024 sono stati decisi: sabato 2 dicembre, alla vigilia del grande annuncio, il direttore artistico ha postato su Instagram un breve video, mentre era intento a compilare il libro di Sanremo con i nomi degli artisti in gara.

Il Festival di Sanremo 2024 andrà in scena dal Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1 da martedì 6 a sabato 10 febbraio. In gara, ci saranno loro.

I cantanti di Sanremo 2024

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr.Rain

Maninni

Ricchi e Poveri