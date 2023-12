Holy Francisco eliminato ad Amici. Il cantante, del team di Anna Pettinelli, è arrivato ultimo nella classifica di canto stilata dai giudici esterni. Beppe Vessicchio e Nek hanno scelto il suo destino: essendo l’ultimo classificato, Holy Francisco è eliminato e riconsegna la maglia.

Per Holy questa era una esibizione importante perché, com e lui stesso ha ricordato, esce in questo momento da una “fila di insuccessi”.

Sai esibisce sulle note de La canzone dell’amore perduto di De Andrè, canzone preferita della madre e molto apprezzata da entrambi i suoi genitori. Una scelta rischiosa, presa senza il confronto con la prof. Pettinelli. Proprio da qui nasce l’accusa di Rudy Zerbi.

“Non sei una buona insegnate”, accusa Zerbi, che poi spiega come la collega si sia lavata le mani del suo allievo, una volta visto calare il consenso in rete. “Fino a 10 giorni fa difendevi Holy contro tutto e tutti. Poi guardi come cambia l’aria sul web e improvvisamente lo abbandoni”, le parole di Zerbi contro la collega, accusata di non aver avuto abbastanza a cuore le sorti del suo allievo nel programma e di non essere stata sufficientemente al suo fianco nel percorso.

“Te ne lavi le mani come Ponzio Pilato”, ha ribadito Rudy Zerbi. Anna Pettinelli ha spiegato di averlo lasciato libero di scegliere il brano con cui esibirsi e ha aggiunto:

“Non credo che Holy possa dire che non gli sono stato vicino. Era giusto che per l’ultima, possibile, esibizione potesse scegliere. Ci sono stata sempre ma quando uno è sempre ultimo in classifica dopo due mesi e mezzo bisogna perdere provvedimenti”, replica la Pettinelli.

Nek ha ricordato, al di là dell’esito della performance, che “Tanti grandissimi della musica sono arrivati ultimi”.

La classifica svela però l’ultimo posto di Holy Francisco, che consegna la maglia del programma e abbandona Amici.