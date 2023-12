Chi sono i La Sad? La band sarà in gara al Festival di Sanremo 2024. I La Sad si sono formati a Milano nel 2020, la band dunque ha solo 3 anni di vita ed è composta da 3 artisti: Theø, Plant e Fiks.

Sono tre amici ma provengono da percorsi diversi, tutti comunque nel mondo della musica.

Theø, è un cantante e chitarrista di Brescia, già componente di due gruppi locali; Plant è un rapper pugliese; Fiks un cantante emo punk veneto. Il gruppo pubblica il primo singolo nell’agosto 2020. Il titolo era Summersad.

Il 14 gennaio 2022 esce l’album di debutto Sto nella Sad. Lo stesso anno collaborano con i dARI e per una nuova versione del celebre singolo Wale (tanto wale).

Il 2023 si apre con un tour in tutta Italia che varca anche i confini nazionali portando il gruppo a Londra e Barcellona. Vengono poi ospitati da Alessandro Cattelan nel programma Rai Stasera c’è Cattelan su Rai2. Qui si esibiscono per la prima volta in TV con il singolo Toxic. Successivamente, l’album viene proposto in una nuova versione deluxe, con 6 nuovi inediti. Tra questi, una collaborazione con VillaBanks.

L’1 dicembre 2023 pubblicano il singolo Memoria in collaborazione con i bnkr44. Due giorni dopo, apprendiamo che sono nel cast del Festival di Sanremo 2024, annunciati da Amadeus al tg1 del 3 dicembre, tra gli artisti in gara.