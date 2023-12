In questo articolo, le anticipazioni di Amici del 3 dicembre. Cosa vedremo su Canale 5 domenica 3 dicembre alle ore 14.00? Tante sfide, sicuramente, ma anche tanti ospiti a partire dal ritorno di Beppe Vessicchio. Sarà nel programma per giudicare la gara di canto, al suo fianco ci sarà il cantante Nek.

Ad Amici la coreografa Nancy Berti sarà presente per dare il giudizio finale sulla sfida tra Nicholas e l’aspirante allievo di ballo, Michele. Restando in tema ballo, a valutare la gara dei ragazzi ci sarà un ex allievo: Francesco Mariottini, primo ballerino del Balletto di Montecarlo.

La gara di improvvisazione di ballo sarà invece giudicata dalla coreografa Irma Di Paola.

Per il canto, vedremo Beppe Vessicchio e Nek nelle vesti di giudici della gara tra gli allievi. Super ospite in studio sarà invece Rose Villain per presentare il singolo Io, Me ed altri Guai. Ricorderà gli appuntamenti che la vedranno protagonista dal vivo per A VILLAIN STORY: the beginning: il 3 dicembre a Milano e il 15 dicembre a Roma.

I docenti del programma continuano a mettere alla prova i 19 allievi della scuola e vedremo l’eliminazione di un cantante, l’ultimo classificato nella gara di canto giudicata da Beppe Vessicchio e Nek. I due ospiti esterni hanno infatti assegnato un voto a tutti gli allievi e l’ultimo in classifica è stato automaticamente escluso da Amici.

Si tratta di Holy Francisco. La classifica ha visto al primo posto Mew, seguita da Sarah e Lil Jolie. Poi Mida, Petit e Martina, Holden e Matthew e infine Ayle. Holy Francisco, da ultimo classificato ha dovuto lasciare il talent show. Lo riporta la pagina Amici Notizie.

Eliminazioni ma anche novità: escono i nuovi inediti dei ragazzi di Amici. Sono Petit, Mida, Sarah, Lil Jolie e Ayle a pubblicare nuovi brani.