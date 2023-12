Le storie su Liam Gallagher arrestato sono tante, ma in una di queste c’è di mezzo un poliziotto. Il 2 dicembre 2002 gli Oasis si trovavano a Monaco di Baviera, in Germania, e alle 2 di notte avevano il corpo già carico di alcol. Come si può immaginare, il più irrequieto era proprio Liam, che iniziò a spintonare sia il fratello che il suo entourage, finendo addosso ad un tavolo di italiani.

Fermo immagine: Liam Gallagher finì su un tavolo di italiani, come poteva andare a finire? I cazzotti volavano come coriandoli, con il frontman degli Oasis che “era un animale scatenato”. Lo ricordò così Jeorg Wallmuller, batterista della band che in quel momento si stava esibendo sul palco del night club del Bayerischer Hof, l’hotel presso il quale soggiornavano gli Oasis. In alcune versioni della storia, lo stesso titolare del locale pensò bene di scagliare un tavolino contro Liam, quando arrivarono i poliziotti.

Ancora, Wallmuller raccontava: [Liam] menava cazzotti a destra e a manca. A un certo punto, l’ho visto rialzarsi con la bocca insanguinata e senza i due incisivi“. Su questi due incisivi mancanti ci sono due versioni: secondo la prima, fu il risultato della zuffa; secondo la seconda, fu responsabilità dei poliziotti che si vendicarono a modo loro di un calcio sferrato dal cantautore su un agente, un vero e proprio colpo di kung fu. Addirittura, c’è chi sostiene che gli incisivi gli furono estratti con le pinze.

in ogni caso, e come accadde anche quella volta del fotografo, Liam Gallagher fu arrestato. Il frontman degli Oasis fu rilasciato dietro una cauzione di 100 mila dollari. Secondo le cronache, fu una delle sue ultime avventure, dal momento che lo stesso Liam da quel momento – specialmente dopo lo scioglimento degli Oasis – fece pace con molte cose, anche con se stesso.

