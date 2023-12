Purtroppo ancora non funziona NoiPA, il servizio online e via app della Pubblica Amministrazione attraverso il quale sono visibili i cedolini degli stipendi e delle pensioni per i dipendenti pubblici. Le anomalie al portale si sono manifestate a partire da metà della settimana corrente e sono state abbondantemente esaminate su queste pagine. La situazione non è ancora rientrata ma ora ne sappiamo di più, grazie ad un paio di note ufficiali rilasciate proprio in proposito.

Proprio facendo riferimento ai feedback ufficiali, sappiamo che alcuni servizi di NoiPA continueranno a non essere disponibili ancora per giorni. In riferimento alla consultazione dei pagamenti, dunque i cedolini di stipendi e pensioni nel mese di dicembre, possiamo dire con certezza che la loro consultazione è completamente inibita. Entrando ancora di più nel dettaglio, è stato comunicato che la funzione non sarà attiva fino alla chiusura della data di dicembre e la conseguente riattivazione dell’opzione non si concretizzerà prima del 7 dicembre.

Ci sono anche altri aspetti per i quali non funziona NoiPA in questi giorni. Un riscontro pubblico è stato riferito anche per gli amministrati. Anche i servizi corrispondenti sono stati disabilitati per consentire interventi tecnici urgenti e questo dettaglio la dice lunga sui problemi che sicuramente il servizio starà affrontando anche in questa primissima parte di dicembre. In merito a queste ultime funzioni, non sono stati forniti tempi di ripristino specifici, ma una successiva comunicazione dovrebbe fornire altri approfondimenti in merito.

Soprattutto i dipendenti pubblici di oggi e di ieri dovranno dunque portare un po’ di pazienza, almeno fino alla fine della prossima settimana (sperando che non si verifichino poi ulteriori ritardi, considerando anche il prossimo lungo weekend di festività). Ulteriori aggiornamenti sulla spinosa vicenda non mancheranno di essere comunicati, se disponibili, sempre da parte delle fonti ufficiali.

Continua a leggere su optimagazine.com