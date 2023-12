Lunetta Savino, dopo il successo di Studio Battaglia, torna in tv con una nuova fiction. Si chiama Libera, e le riprese si stanno attualmente svolgendo a Trieste (come anche la storia, che sarà ambientata nella stessa città).

Stando alle prime indiscrezioni, la nuova fiction vedrà la luce su Rai1 il prossimo anno. Gli episodi della serie saranno otto, la produzione è di 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction.

Interamente diretta da Gianluca Mazzella, Libera vede Lunetta Savino nei panni della protagonista, un’integerrima giudice. Le riprese si stanno svolgendo principalmente presso il Tribunale, che è il set principale. Numerose sequenze sono già state girate nei dieci giorni scorsi, in contemporanea con il lavoro quotidiano e gli inseguimenti in motorino lungo le Rive.

Altre location includono: Palazzo Carciotti, che ha ospitato, di volta in volta, la Questura o il retro di una galleria d’arte. E poi ancora piazza Unità, Muggia, Monfalcone, Duino Aurisina e Opicina.

Si attendono notizie, invece, per la seconda stagione di Studio Battaglia. La fiction, gradito quanto inaspettato successo della rete ammiraglia, è stata trasmessa in replica questa estate. Versione italiana della serie britannica The Split, la fiction racconta le vicende della famiglia Battaglia, composta da tre sorelle e dalla madre Marina, che si occupano di professioni legali.

La seconda stagione dovrebbe andare in onda nel corso della prima metà del 2024 (stando almeno ai primi dettagli), quindi intorno alla primavera del prossimo anno. Il numero di episodi sarà sei, racconti in tre prime serate.

In Studio Battaglia 2, le sorelle avvocate Anna e Nina tornano a lavorare al fianco della madre Marina (interpretata da Lunetta Savino), nello Zander Battaglia (ex Studio Zander). Quest’ultima non sembra dunque propensa a rispettare i patti, che la volevano defilata una volta chiuse le ultime cause in programma. La serie segue parallelamente le vite delle tre sorelle Battaglia, rappresentanti di altrettante età e personalità.

Continua a leggere su optimagazine.com.