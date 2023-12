Decisamente in anticipo per i fan Samsung sono giunte in anteprima le foto e le schede tecniche al gran completo dei prossimi Samsung Galaxy S24. Sebbene le ammiraglie saranno lanciate solo nel corso del mese di gennaio (probabilmente il giorno 17), una fonte abbastanza autorevole come Windowsreport ha diramato una serie di immagini che immortalano proprio i telefoni tanto attesi. Non finisce qui, visto che abbiamo a disposizione anche quelle che dovrebbero essere le schede tecniche dei dei tre telefoni della serie di punta.

Le immagine presenti in questo articolo mostrano prima il top di gamma assoluto Samsung GAlaxy S24 Ultra e poi i modelli più economici Samsung Galaxy S34e S34 Plus. I rendering sarebbero quelli definitivi e, per questo motivo, siamo abbastanza certi che quanto visualizzato si avvicinerò molto alla realtà dei fatti. D’altronde non c’è nessuna nota fuori posto rispetto a quanto chiacchierato da tempo. La variante Ultra dovrebbe avere un design più squadrato e presentarsi nelle colorazioni nero titanio, grigio titanio, viola titanio e giallo titanio (con l’impiego appunto del materiale premium titanio per tutti i telai) . Per quanto riguarda invece gli esemplari S24 standard e Plus saranno lanciati nelle 4 nuance giallo ambra, viola cobalto, grigio marmo e nero onice.

Tralasciando l’aspetto esteriore, le rivelazioni delle ultime ore non lasciano nulla al caso neanche per quanto riguarda le schede tecniche dei tre dispositivi quasi pronti al lancio. La tabella riportata per prima evidenzia la dotazione hardware delle varianti standard e Plus. Queste ultime differirebbero per la grandezza del display (com’è naturale che sia) ma anche per l’impiego del processore Exynos o Qualcomm (almeno in alcuni mercati) e per la RAM.

Spazio infine anche alla scheda tecnica al gran completo del Samsung Galaxy S24 Ultra. Ogni specifica riportata negli ultimi mesi continua ad essere confermata, in particolare l’impiego del processore Snapdragon 8 di terza generazione in tutto il mondo e i 12 GB di RAM in affiancamento (e non i 16 GB sempre di RAM come sperato da molti).

