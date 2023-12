Nome: Edoardo

Cognome: Santini

Anno di nascita: 2001

Città: Castelfiorentino (Firenze)

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Moda

Chi è Edoardo Santini

Edoardo Santini è un modello nato a Castelfiorentino (Firenze) il 21 agosto 2001. Ha iniziato a lavorare come modello a 16 anni, dopo aver partecipato a un casting organizzato da una nota agenzia di moda. Ha sfilato per vari stilisti e marchi, tra cui Dolce & Gabbana, Armani, Versace e Gucci. Ha anche posato per diverse riviste e campagne pubblicitarie, tra cui Vogue, GQ, Calvin Klein e Diesel.

Nel 2019 il giovanissimo modello ha vinto il concorso Il Più Bello D’Italia, nel frattempo ha tentato di rincorrere il suo sogno per una carriera come attore, ma con i giorni e i mesi a venire si è reso conto in maniera sempre più chiara che il mondo dello spettacolo non facesse al caso suo.

Soprattutto, Edoardo Santini ha sentito crescere dentro di sé, progressivamente, una vocazione religiosa che lo ha portato a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, in Portogallo, nel 2022.

Improvvisamente sui social, il giovane modello ha annunciato di aver iniziato gli studi al seminario.

Da modello a sacerdote

Il 2 novembre 2023 Edoardo Santini ha annunciato sui social la sua scelta di intraprendere la strada religiosa. Le sue parole:

“In questi anni ho avuto modo di incontrare dei ragazzi che mostrandomi cosa vuol dire ‘essere chiesa’ mi hanno dato la forza di indagare questa domanda che mi porto dietro fin da quando ero piccolo, ma che varie paure mi impedivano di approfondire”.

Edoardo, infatti, vive insieme ad altri sacerdoti, e proprio loro lo avrebbero aiutato a trovare “quella risposta che aspettavo scendesse dall’alto”. Alla domanda se sia convinto di voler indossare l’abito talare, Edoardo risponde:

“Non lo so, sono qui per scoprirlo. Ma ho fatto quel passo che mi terrorizzava, che mi impediva di essere pienamente me stesso, pronto nel caso a dire ‘ok, ho sbagliato’, ma quello di cui sono certo è che non mi pentirò di questo viaggio”.

