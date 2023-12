Un piccolissimo spoiler arriva dalla pagina ufficiale Instagram: Amadeus scrive l’elenco dei Big di Sanremo 2024, pronto a comunicarli ufficialmente tra qualche ora. Mancano meno di 24 ore, infatti, all’annuncio dei Campioni di Sanremo 2024.

L’annuncio di Amadeus arriverà in diretta nel corso del tg1 delle 13.30 di domenica 3 dicembre. I giochi sono fatti, alla data odierna. I nomi sono già nella mente di Amadeus che li scrive sul librone di Sanremo 2024 nello spoiler condiviso su Instagram.

Nella storia si scorge il direttore artistico e presentatore di Sanremo 2024 iniziare a scrivere la lista dei Big di Sanremo 2024 che saranno in gara nella prossima edizione di un Festival particolarmente ricco di nomi di rilievo, a partire da Marco Mengoni. Il vincitore in carica sarà il conduttore della prima serata, al fianco di Amadeus. Già note le donne co-conduttrici delle serate centrali di Sanremo 2024. Nella serata finale, poi, l’Ariston vedrà nuovamente in scena Fiorello, grande amico di Amadeus. Salirà sul palco nelle vesti di co-conduttore della serata.

Cosa aspettarsi da Sanremo 2024? Tanti i nomi emersi in rete in questi giorni, qualche smentita e qualche voce totalmente infondata. Si sa, degli spoiler pre-sanremesi non c’è da fidarsi anche se qualche nome appare particolarmente attendibile. Tra questi c’è il nome dei The Kolors ma anche quello di Annalisa, i cui versi migliori illuminano la città di Savona a Natale.

Nell’annuncio di Amadeus del 3 dicembre, saranno 23 i nomi dei Campioni di Sanremo 2024 ma saranno in tutto 26 quelli in gara al Festival della Canzone Italia. A questi 23 infatti si aggiungeranno i 3 vincitori del circuito Giovani la cui finale è attesa su Rai1 il 19 dicembre in diretta dal Casinò di Sanremo. In quella data, il cast del Festival sarà, quindi, al gran completo.