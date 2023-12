Si dice che il colosso di Seul annuncerà la serie Samsung Galaxy S24 a metà gennaio 2024, il che significa che manca più di un mese all’evento di lancio. La maggior parte delle specifiche dei prossimi dispositivi di fascia alta sono già trapelate, insieme al loro possibile design. Recentemente, è emersa anche un’immagine reale del Samsung Galaxy S24 Ultra; adesso possiamo anche avere un’idea di come sarebbe la sua SPen.

Come riportato da “SamMobile“, la S Pen del Samsung Galaxy S24 Ultra ha superato il processo di certificazione FCC negli Stati Uniti, rivelandone il design e altri dettagli. La S Pen porta il numero di modello EJ-PS928 e il suo ID FCC è A3LEJPS928. Il design del dispositivo ha fatto capolino anche nei documenti della FCC, mostrando un design simile alla S Pen fornita in bundle con il Samsung Galaxy S23 Ultra. Il pennino è affilato, ma “plasticoso”, una rientranza sulla parte superiore ed un pulsante. È dotato di connettività Bluetooth LE per i gesti. La S Pen sarà disponibile nel colore Grigio/Grafite, ma anche in più colori. La sua gamma di frequenza, secondo i documenti FCC, è 2.402 – 2.408MHz, mentre la potenza massima in uscita RF (radiofrequenza) sarà pari a 1,082 mW. Non è chiaro se la S Pen abbia un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Si prevede che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con un design quasi piatto. Secondo quanto riferito, il telefono utilizzerà il processore Snapdragon 8 Gen. 3 For Galaxy, 8/12GB di RAM, 256/512GB/1TB di spazio di archiviazione, una batteria da 5000mAh e altoparlanti stereo. Potrebbe avere una fotocamera principale da 200, una fotocamera ultra-wide da 12MP, una fotocamera con teleobiettivo da 10MP, una fotocamera con teleobiettivo da 50MP e una fotocamera selfie da 12MP. Pare sarà anche dotato di connettività satellitare bidirezionale per SMS e chiamate di emergenza.

