Di recent, Realme ha confermato il lancio in Cina dello smartphone Realme GT5 Pro; il prossimo top di gamma del produttore cinese precisamente farà il suo debutto il 7 dicembre. L’elenco Tmall dello smartphone ha rivelato il prezzo della variante base del dispositivo; anche l’immagine hands-on del device è trapelata su Weibo, con una panoramica del design.

L’azienda ha precedentemente tenuto una conferenza speciale in cui ha confermato il sensore del teleobiettivo periscopico e un flash LED del prossimo smartphone di punta GT5 Pro. Il dispositivo è dotato di un modulo fotocamera circolare simile all’Oppo Find X6 Pro, ma con una configurazione a quattro fotocamere. Come Oppo, anche il GT5 Pro vanta un anello metallico situato attorno al modulo della fotocamera. La RAM, l’archiviazione e la capacità di dissipazione del calore sono state prese in giro attraverso un altro teaser su Weibo in cui Realme ha confermato le specifiche del display e rivelato il design del device di punta.

Realme conferma che il GT5 Pro sfoggerà un display AMOLED curvo da 6,78 pollici con una luminosità manuale di picco di 1000nit, una luminosità globale di picco di 1600nit e una luminosità di picco di 4500nit. Il pannello AMOLED avrà una frequenza di aggiornamento di 144Hz ed una frequenza di campionamento del tocco istantaneo di 2160 Hz. Il teaser conferma anche che Realme doterà lo smartphone di una risoluzione di 1,5K. Il display è, inoltre, dotato di schermo ad alta dinamica Pro-XDR, TUV Rheinland Global Eye Protection 3.0, DC Dimming ad elevata luminosità, 20.000 livelli di oscuramento, oscuramento PWM ad alta frequenza a 2160 Hz e tecnologia LTPO 8T. Realme ha condiviso anche un’immagine del retro del dispositivo, che conferma che sarà disponibile in una variante con un particolare materiale. Confermate anche memorie da 12GB RAM LPDDR5x e da 256GB di storage interno UFS 4.0; mentre ad alimentarlo ci sarà una batteria da 5400mAh con ricarica rapida cablata a 100W e wireless a 50W.

