Oggi, nel primo giorno di dicembre, entriamo a pieno titolo nel clima delle feste. Per questo motivo, l’app per il conto alla rovescia a Natale e, contemporaneamente, quella del calendario dell’Avvento, torna di certo utile agli amanti di questo speciale periodo dell’anno. In un unico strumento, di seguito esaminato, sono inclusi tanti contenuti a tema molto originali e pronti all’uso.

Funzionamento

L’app per il conto alla rovescia a Natale è presente sia sul Play Store per i dispositivi Android che su App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. Va subito specificato che, dello strumento, esiste una versione del tutto gratuita di base e una a pagamento premium. Naturalmente quest’ultima contiene più contenuti e opzioni ma l’esperienza free basterà già a molti utenti.

L’applicazione in esame risponde, in primis, all’esigenza per la quale è stata sviluppata ossia fornire il conto alla rovescia a Natale sempre aggiornato, in giorni e minuti e addirittura pure i secondi. Ogni utente può scegliere come visualizzare il countdown dalle impostazioni, in particolare scegliendo uno sfondo diverso una o anche più volte. La personalizzazione è massima, anche nella versione free dello strumento, con la possibilità di optare per il formato del tempo mancante, in settimane o minuti o anche in secondi e con la presenza o meno di elementi grafici aggiuntivi, magari un allegro Babbo Natale.

L’app per il conto alla rovescia a Natale è in realtà anche un tool per accedere ad un Calendario dell’Avvento digitale e particolare. Ogni giorno, esattamente dal primo del mese di dicembre, accedendo alla specifica sezione interna all’app, si visualizza un diverso regalo. Questo può essere rappresentato da uno speciale sfondo per il telefono (in qualità standard per gli utenti free e in alta risoluzione per quelli paganti) o un contenuto musicale da ascoltare. Gli speciali doni si presentano anche come utili suggerimenti sulle attività da svolgere per prepararsi alle prossime e imminenti feste.

All’interno dell’app per il conto alla rovescia a Natale è presente anche un simpatico gioco denominato “Scatola di decorazioni”. Lo scopo è quello di riempire il più possibile un box di palline e simboli delle feste, stando attenti a non sovrapporre determinati elementi che si annullano a vicenda e spostando un cursore con il dito, da destra a sinistra del pacco. Anche nel game, l’esperienza può essere diversa per gli utenti paganti che hanno accesso ad un numero maggiore di decorazioni per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo in ogni sessione.

Per dovere di approfondimento, la versione a pagamento dell’app può essere anticipata da un periodo di prova di 3 giorni gratuiti, al termine dei quali nessun addebito automatico viene effettuato. Il prezzo della versione Premium è pari poi a 4,19 euro, una tantum senza ulteriori esborsi futuri, così che lo strumento potrà essere utilizzato ad ogni nuovo Natale.

Usabilità

L’app per il conto alla rovescia a Natale è estremamente semplice e assolve perfettamente alla sua principale funzione di countdown senza bug o errori di alcun tipo. La navigazione nelle impostazioni dello strumento è molto intuitiva per personalizzare la propria esperienza con tutti i contenuti. Ad esempio, gli sfondi natalizi inclusi tra i regali del calendario dell’Avvento possono essere immediatamente associati al telefono con un semplice comando. Pure le modalità di visualizzazione del tempo mancante al 25 dicembre sono molteplici e tutte gestibili attraverso un pratico menù grafico.

Continua a leggere su optimagazine.com