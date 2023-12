L’annuncio ufficiale è arrivato e tutti vorranno di certo sapere come nascondere le chat WhatsApp con codice segreto secondo la nuova funzionalità appena introdotta. Nelle scorse ore infatti, Meta ha reso noto che è in distribuzione l’opzione per la quale sarà ancora più facile mantenere riservate conversazioni molto personali o con dati sensibili all’interno.

La funzione Lucchetto Chat per nascondere le conversazioni più delicate (e non visualizzarle nella solita lista, insieme a tutte le altre) era già stata introdotta nel corso dell’anno che volge al termine. Tuttavia, c’era la sola possibilità di nascondere le chat davvero private da occhi indiscreti con il codice di sblocco del telefono o il relativo dato biometrico di sicurezza (impronta oppure viso). La novità odierna riguarda la possibilità di nascondere quanto per noi più prezioso con un codice personalizzato e sempre diverso. In questi modo, anche persone che hanno accesso normalmente al telefono per altri motivi non vedranno quanto è più riservato e prezioso per noi.

Il nuovo livello di privacy garantito alle chat con lucchetto è senz’altro superiore. Per sbloccare le conversazioni nascoste, bisoga soltanto digitare il codice segreto nella barra di ricerca dell’app di messaggistica. Ogni volta che si desidera applicare il lucchetto a una nuova chat poi, ora basta semplicemente tenere premuta la conversazione, senza obbligatoriamente passare dalle impostazioni della chat.

L’annuncio della distribuzione dell’aggiornamento per le novità delle chat bloccate è stato globale. Il rilascio potrebbe essere tuttavia graduale e non tutti potrebbero visualizzare la speciale implementazione per la privacy nell’immediato. Poco importa, l’attesa volge al termine per coloro che hanno molto a cuore la loro privacy o (magari) hanno anche qualcosa da nascondere. Naturalmente, l’opzione per la riservatezza sarà egualmente disponibile per dispositivi Android e per gli iPhone, senza alcuna distinzione tra sistemi operativi Google o anche Apple.

Continua a leggere su optimagazine.com