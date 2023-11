Una serie televisiva svedese, disponibile da pochi giorni sul catalogo Netflix, sta riscuotendo, un po’ a sorpresa, un grande successo di pubblico. Parliamo di Una famiglia quasi normale, miniserie tratta dall’omonimo romanzo Mattias Edvardsson, successo editoriale da oltre 550 mila copie vendute in 35 diversi Paesi, che ha debuttato in streaming il 24 novembre ed è subito balzata in vetta alla classifica della piattaforma. tratta tematiche tristemente attuali, per i recenti fatti di cronaca, ma da un punto di vista spesso poco considerato, ovvero quello della famiglia delle vittime.

Una famiglia quasi normale – Trama

La protagonista della serie è Stella, ragazza di 19 anni, che vive in una famiglia “normale” con suo padre Adam, prete, e sua madre Ulrika, avvocata. I Sandell vivono in un sobborgo residenziale elegante alla periferia di Lund, in Svezia. L’equilibrio familiare è sconvolto quando Stella viene arrestata con l’accusa di omicidio. I genitori sono disposti a tutto per aiutare la figlia, ma questo episodio pone tutti i componenti del nucleo familiare di fronte a domande che rimettono in discussione le loro vite.

Una famiglia quasi normale – Cast

Oltre alla scrittura e alla trama coinvolgente, il successo della serie è decretato dai personaggi, con cui lo spettatore può identificarsi, e con l’impeccabile interpretazione degli attori, in grado di rendere estremamente credibili i protagonisti della storia. Il cast di Una famiglia quasi normale è composto da:

Alexandra Karlsson Tyrefors – Stella

Lo Kauppi – Ulrika Sandell

Björn Bengtsson – Adam Sandell

