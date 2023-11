Dovrebbe essere formalizzata oggi l’ultima chiamata per quanto riguarda i biglietti di Napoli-Inter, con un chiaro riferimento alla questione settore ospiti. Rispetto al nostro ultimo articolo a tema, pubblicato ad inizio settimana, non abbiamo toccato con mano ulteriori aggiornamenti, motivo per il quale la trasferta per i tifosi nerazzurri appare ancora in bilico. Una vicenda per certi versi paradossale, visto che siamo ad appena tre giorni dalla partita, con assenza di informazioni da fonti istituzionali che rappresenta a tutti gli effetti una mancanza di rispetto nei confronti degli appassionati propensi a seguire la squadra allo Stadio Maradona domenica sera (aggiornamento: vendita appena partita ufficialmente).

Il tempo stringe ed oggi ne sapremo di più sui biglietti di Napoli-Inter nel settore ospiti verso domenica sera

Dunque, la questione va definita una volta per tutte nel giro di poche ore. In un senso o nell’altro. C’è chi a questo punto pensa ad una totale chiusura del settore ospiti e che, di conseguenza, non ci saranno biglietti di Napoli-Inter per i sostenitori della squadra di Inzaghi. Calendario alla mano, ipotesi assolutamente concreta, anche se la pagina web pubblicata dal sito ufficiale nerazzurro sembra aprire lo scenario ad uno sblocco immimente della situazione. Se non altro perché si parla di “prossimamente” in merito al via della commercializzazione.

In sostanza, se da un lato ci sono i pessimisti secondo i quali la trasferta verrà sicuramente vietata, dall’altro abbiamo un segnale tutto sommato incoraggiante dal club nerazzurro. La certezza è che, in un modo o nell’altro, ne sapremo di più entro e non oltre 24 ore. Qualora domani mattina non dovesse essere sbloccata la vendita dei biglietti di Napoli-Inter anche per il settore ospiti, allora la sua chiusura definitiva sarà certa. Con tutto quello che ne consegue anche per la sfida di San Siro.

Nel frattempo, tenete gli occhi aperti sulla vendita di biglietti di Napoli-Inter per il settore ospiti.

