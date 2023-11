Tante novità sotto l’albero di Natale per gli appassionati di serie TV. Sono molte le serie annunciate dalle piattaforme di streaming per dicembre 2023. Come ogni mese proviamo a individuare gli show più intriganti, attesi, su cui abbiamo aspettative elevate.

Ecco dunque la nostra Top 5 delle nuove serie da non perdere nel mese di dicembre:

Uno splendido errore – su Netflix dal 7 dicembre

Serie in 10 episodi ispirato al Ali Novak My life with the Walter Boys. è la storia di Jackie Howard, ragazza di 15 anni originaria di Manhattan che si ritrova a vivere nelle campagne del Colorado dopo la morte dei suoi genitori in un incidente stradale. A casa della sua tutrice e grande amica della madre, Katherine Walter, è attratta da due dei suoi figli Alex e Cole, fratelli ma diversi caratterialmente: studioso e affidabile il primo, ribelle e misterioso il secondo.

Under Pressure: la nazionale di calcio femminile USA – su Netflix dal 12 dicembre

I documentari sullo sport stanno riscuotendo notevole successo negli ultimi anni. Questo filone, molto caro alle piattaforme di streaming, ci propone il racconto del mondiale di calcio femminile vissuto dalle ragazze della nazionale USA, campione in carica e tra le squadre favorite alla vittoria finale. Il gruppo americano si prepara all’addio delle leggende Alex Morgan e Megan Rapinoe e prepara la rampa di lancio per il talento emergente della 18enne Alyssa Thompson

I Farad – su Prime Video dal 21 dicembre

Marbella, Spagna, anni’80. Oskar è un ragazzo che sogna di aprire una palestra, ma l’incontro con Sara Farad gli cambierà la vita. Si ritroverà a frequentare il jet-set della Costa del Sol e a vivere di eccessi, grazie ai soldi del traffico di armi. Si troverà di fronte a decisioni difficili da cui non si può tornare indietro.

Raffa – su Disney+ dal 27 dicembre

Docuserie in due episodi sulla carriera e la vita privata di una delle dive più amate dagli italiani, di certo la showgirl di casa nostra più famosa all’estero. Attraverso immagini di repertorio e documenti esclusivi, il regista Daniele Luchetti ripercorre i successi, le cadute, le rinascite di Raffaella Carrà.

La concierge Pokémon – su Netflix dal 28 dicembre

Per i più piccoli, una serie animata realizzata in slow-motion in cui la protagonista Haru vivrà numerose avventure su un’isola paradisiaca in compagnia di uno Psyduck selvatico, con cui si occupa dell’accoglienza dei pokemon ospiti di un resort.

Continua a leggere Optimagazine