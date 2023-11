Il colosso di Seul ha finalmente migliorato la cerniera dei suoi recenti telefoni pieghevoli, eliminando lo spazio vuoto quando sono completamente chiusi. Tuttavia, entrambi i telefoni sono ancora criticati per la presenza di pieghe evidenti sugli schermi pieghevoli. Anche il Samsung Galaxy Z Fold 5 viene criticato per avere uno schermo molto stretto, ma la situazione potrebbe cambiare l’anno prossimo.

Stando a quanto riportato da “SamMobile“, i telefoni pieghevoli di prossima generazione del produttore asiatico avranno schermi più grandi. L’affidabile esperto del settore Ross Young afferma che il Samsung Galaxy Z Flip 6 avrà uno schermo di copertura ancora più grande, da 3,9 pollici (quasi quanto lo schermo dell’iPhone 5s, di 0,5 pollici più grande in diagonale rispetto al Samsung Galaxy Z Flip 5). Si dice anche che il nuovo telefono a conchiglia sarà dotato di una fotocamera principale da 50MP. Un precedente rapporto affermava anche che il colosso di Seul stava cambiando le proporzioni degli schermi del Samsung Galaxy Z Fold 6. Sembra, quindi, che l’azienda sudcoreana stia finalmente ascoltando il feedback degli utenti e offrendo una cover per il Samsung Galaxy Z Fold 6 che non sia troppo stretta per la digitazione o altre attività quotidiane. In confronto, tutti gli altri telefoni pieghevoli delle aziende rivali hanno schermi con proporzioni più vicine agli smartphone convenzionali in stile lastra.

Anche lo schermo pieghevole interno del Samsung Galaxy Z Flip 5 a volte potrebbe sembrare troppo alto e sarebbe apprezzata anche una modifica alle sue proporzioni. In passato, è stato anche riferito che il colosso di Seul stesse effettuando il reverse engineering di un Huawei Mate X5 per verificare come l’azienda sia riuscita a snellire il telefono aumentando la capacità della batteria e dotandolo di un hardware della fotocamera molto migliore e persino di connettività satellitare.

