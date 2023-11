Quest’oggi vi consigliamo di approfittare subito della fantastica offerta su Amazon del Samsung Galaxy Tab A8 (2022), un tablet che garantisce affidabilità senza spendere molto. Il device sarà vostro sfruttando il super sconto del 12% al prezzo finale di 150 euro (invece di 169,74 euro di listino), in versione italiana, con sistema operativo Android 11, capacità della memoria interna da 64GB e con il colore Grigio. Il dispositivo è venduto e spedito da terzi; si tratta di una “scelta Amazon”, ossia che mette in evidenza prodotti con buone valutazioni e a un prezzo conveniente disponibili per la spedizione immediata. La consegna non prevede costi aggiuntivi ed avrete tempo per restituirlo entro il 31 gennaio 2024; inoltre, potrete pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, tale opzione è valida fino al 29 dicembre 2023.

Il Samsung Galaxy Tab A8 sfoggia un corpo che misura 246.8×161.9×6.9mm per circa 508gr. di peso e presenta un display touch LCD TFT da 10,5 pollici con una risoluzione WUXGA 1920 x 1200 pixel e un rapporto di aspetto 16:10. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core UNISOC T618 a 2GHz, abbinato a 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione (espandibile con scheda microSD fino ad ulteriori 1TB). Il tablet è alimentato da una batteria da 7040mAh dotata di supporto per la ricarica rapida a 15W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo dispone sul retro di una fotocamera da 8MP (con autofocus e apertura f/2.0), mentre nella parte anteriore offre una fotocamera da 5MP (con apertura f/2.2).

Offerta Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Android 10.5 Pollici Wi-Fi RAM 4 GB 64 GB... Dai film epici ai contenuti guida per i tuoi hobby, il tablet Galaxy...

Estetica giocosa con un tocco di stile: Galaxy Tab A8 ha un animo...

Il Samsung Galaxy Tab A8 viene proposto con connettività Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth v 5.0, porta USB di tipo-C 2.0, ingresso per jack audio da 3.5mm, 4 speaker, audio immersivo Dolby Atmos, microSD e GPS (con GLONASS, Galileo, QZSS). Il sistema operativo è Android 11 (fuori dalla scatola) con interfaccia utente Samsung One UI.

