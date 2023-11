Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 15 nero da 128GB di memoria interna, ultimo dispositivo di stampo Apple che può contare già su uno sconto davvero molto interessante. Questa può essere l’occasione giusta per farsi il regalo di Natale tanto desiderato, anche perché difficilmente nelle prossime settimane si potrà assistere ad un ulteriore calo di prezzo per questo top di gamma di stampo Apple. Approfondendo ciò che propone quest’oggi Amazon per l’iPhone 15 nero da 128GB, notiamo subito uno sconto dell’8% applicato sul prezzo da listino di 979 euro.

Nuovi dettagli sull’iPhone 15 proposto in offerta su Amazon nelle ultime ore: il prezzo aggiornato

Altra offerta, dunque, dopo quella trattata di recente a cavallo tra Black Friday e Cyber Monday. Ecco quindi che il costo finale di questo flagship della mela morsicata risulta essere di 899 euro. Un bel risparmio che potrà far comodo a diversi utenti. Attualmente la disponibilità è immediata su Amazon e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro quindi di pochi giorni questo iPhone 15 arriverà nelle vostre case.

Altro aspetto positivo di fare acquisti su tale sito di e-commerce è la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis. La spesa finale potrà essere suddivisa in diversi mesi, agevolando in questo modo gli utenti che non possono permettersi di spendere tale cifra in un’unica volta. Se quindi si ha intenzione di acquistare tale device, è opportuno approfittare dell’offerta odierna di Amazon. Per quanto riguarda le specifiche tecniche dell’iPhone 15, ricordiamo come stiamo parlando di un dispositivo dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici che risulta essere fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

C’è spazio anche per la Dynamic Island, non presente invece sull’iPhone 14, che mostra notifiche ed attività in tempo reale. Migliorato il comparto fotografico con la presenza di un sensore da 48 megapixel con teleobiettivo 2X per scatti di ottima qualità. Il comparto hardware è capitanato dal processore A16 Bionic che consente funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Insomma un vero e proprio gioiellino di stampo Apple.

