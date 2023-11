Recentemente, Xiaomi ha annunciato il lancio in India del nuovo smartphone Redmi 13C. L’azienda, successivamente, ha confermato che il dispositivo sarà lanciato nelle varianti 4G e 5G. Il Redmi 13C 5G è confermato anche per il debutto nei mercati globali lo stesso giorno; un recente rapporto ha rivelato che il produttore farà debuttare la variante 4G nel mercato indiano con un chipset diverso, con lancio in programma il prossimo 6 dicembre.

L’ultimo teaser condiviso da Xiaomi conferma che la variante 5G del Redmi 13C sarà dotata di un processore MediaTek Dimensity 6100+. Questo SoC è costruito su un processo a 6nm e presenta due core Cortex-A76 a 2,2 GHz, sei core Cortex-A55 a 2,0 GHz e una GPU Mali-G57 MP2. Per il momento, non vi sono dettagli circa il design, ma è probabile che adotti uno stile simile a quello della versione LTE. È noto anche che il device verrà lanciato nelle opzioni di colore Stardust Black e Star Shine Green, e che debutterà con una fotocamera posteriore principale da 50MP. Il sensore primario sarà abbinato ad altri due sensori e a un flash LED. Il pulsante di accensione e spegnimento ed i bilancieri del volume saranno posizionati sul lato destro dello smartphone. Il lato sinistro del dispositivo, invece, è vuoto, ad eccezione del vassoio della scheda SIM.

In merito alle specifiche previste del Redmi 13C 4G, sappiamo che il device dispone di un display con notch a goccia da 6,74 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) a 90Hz, luminosità di picco di 450nit e protezione Corning Gorilla Glass. Sotto la scocca dovrebbe esserci un SoC MediaTek Helio G99 con GPU Mali-G57 MP2, abbinato a 4/6/8GB di RAM LPDDR4X e memoria interna eMMC 128.256 (espandibile fino a 1TB). Lato fotocamere, troviamo sul retro un sensore principale da 50MP, un obiettivo macro da 2MP, un sensore ausiliario e un flash LED; davanti, una fotocamera selfie da 8 MP. Lato software esegue il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia MIUI 14.

