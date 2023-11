Ha fatto rosicare e impazzire i fan, poi all’improvviso ha cancellato tutti i post dalla sua bacheca Instagram e ha pubblicato un teaser, certamente eloquente ma non esaustico: ora QVC 10 di Gemitaiz ha finalmente una data.

QVC 10 di Gemitaiz, quando esce

Quello Che Vi Consiglio Vol. 10, questo il titolo del nuovo mixtape di Gemitaiz, ha finalmente una data di pubblicazione e una copertina. Per la tracklist c’è ancora da attendere, e non si escludono sorprese tra duetti e produzioni eccellenti. QVC 10 di Gemitaiz vedrà la luce il 15 dicembre 2023.

Con questo mixtape, Gemitaiz raggiunge quota 10 dopo QVC9, uscito nel 2020. La saga dei mixtape di Gemitaiz è iniziata nel 2009 con il primo volume Quello Che Vi Consiglio Mixtape. Nel frattempo il rapper romano ha pubblicato 6 album, l’ultimo dei quali è Eclissi. Tanti i colleghi che festeggiano l’annuncio di QVC 10, da Clementino a MV Killa e Nayt.

Le differenze tra un album e un mixtape

Anziché perderci nelle definizioni trovate su Google da wikipediani improvvisati, spieghiamo la differenza tra album e mixtape riprendendo lo spiegone di Lazza da un’intervista rilasciata per Rolling Stone nel 2020.

In quell’occasione Lazza presentava J (2020), il suo terzo mixtape dopo Destiny e K1, usciti rispettivamente nel 2012 e nel 2014. Il rapper di Cenere aveva spiegato che la differenza tra un album e un mixtape è la stessa che corre “tra un concerto e un dj set“. Raramente gli artisti portano sul palco i brani inseriti in un mixtape, mentre ad un concerto si sentono le canzoni “d’atmosfera in cui la gente accende i telefoni e alza gli accendini”.

Quindi, nel mixtape l’artista inserisce “i pezzi che suonerebbe un dj in un club, per far ballare la gente o farla prendere bene”. Chi segue Gemitaiz sui social, in effetti, può notare che molto spesso il rapper approda nei club con un set tutto suo, a volte rap e a volte techno.

