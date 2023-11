Si è appena compiuto un passaggio fondamentale verso l’uscita dei Samsung Galaxy S24 in un mercato cruciale come gli Stati Uniti. Stiamo parlando dell’avvenuta certificazione dei modelli pronti al lancio presso l’ente nazionale FCC. Dopo aver superato i test per la connettività cellulare e i livelli di radiazione, c’era bisogno anche di quest’ulteriore step propedeutico alla futura presentazione.

Grazie alla procedura che si è appena concretizzati, sappiamo qualche dettaglio in più sui modelli dei Samsung Gaklaxy S24 in arrivo. Naturalmente stiamo parlando dei tre esemplati S24 standard, ma anche Plus e Ultra, nelle loro versioni globali o pensate specificatamente per il mercato statunitense. I numeri di modello presenti nella lista riportata di seguito sono di certo quelli che, all’inizio dell’anno prossimo, vedremo in vendita.

Variante SM-S921B per i Galaxy S24 per il mercato globale;

variante SM-S926B per i Galaxy S24 Plus per il mercato globale;

variante SM-S928B per i Galaxy S24 Ultra per il mercato globale;

variante SM-S921U per i Galaxy S24 per lo specifico blocco operatori USA;

variante SM-S926U per i Galaxy S24 Plus per lo specifico blocco operatori USA;

variante SM-S928U per i Galaxy S24 Ultra per lo specifico blocco operatori USA.

Da svariato tempo e, sulla base dell’esperienza del recente passato, sappiamo che i modelli globali dei dispositivi Galaxy S24 e S24 Plus saranno lanciati in Africa, Australia, Europa e America Latina e saranno dotate del processore Exynos 2400. Al contrario, le versioni che saranno lanciate in Canada, Cina e Stati Uniti avranno il beneficio de processore Snapdragon 8 Gen 3 progettato per la serie Galaxy. Se prendiamo come riferimento il Galaxy S24 Ultra, infine, non ci dovrebbero essere differenze tra i mercati e ogni nuovo acquirente avrà sempre a disposizione la soluzione della Qualcomm. Il lancio di tutti i device dovrebbe concretizzarsi intorno a metà gennaio, in una data utile che dovrebbe essere quella del prossimo 17 gennaio 2024.

