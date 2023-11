Nei migliori album dei The Pogues c’è tutta l’essenza della scena post punk e folk punk anglo-irlandese. Oggi un frontman come Shane McGowan manca, ma durante la sua carriera ha avuto tutto il tempo per diventare un modello, un punto di partenza per tantissimi artisti della scena indie internazionale.

Red Roses For Me (1984)

Red Roses For Me è il primo album dei The Pogues. Il disco contiene brani come Transmetropolitan, Boys From The County Hell e Dark Streets Of London. L’album è influenzato dalla letteratura irlandese, in particolare da James Joyce e Brendan Behan, e mostra la loro capacità di reinterpretare la tradizione folk con un approccio punk.

Rum, Sodomy And The Lash (1985)

Il secondo album dei The Pogues è un altro caposaldo della loro discografia, e contiene brani come The Sick Bed of Cuchulainn, Dirty Old Town e A Pair of Brown Eyes. L’album è ispirato alla citazione di Winston Churchill sulla Royal Navy, e riflette il tema della sofferenza e della resistenza.

If I Should Fall From Grace With God (1988)

Il terzo album dei The Pogues è considerato il loro capolavoro e contiene alcuni dei loro brani più famosi, come Fairytale Of New York, Fiesta e Thousands Are Sailing. L’album è caratterizzato da una grande varietà di stili e influenze, che spaziano dal folk irlandese al rock, dal pop al reggae, dal cajun al flamenco.

Peace And Love (1989)

Peace And Love è il disco più sperimentale, e contiene brani come White City e Young Ned Of The Hill. L’album è influenzato da vari generi musicali come il jazz, il blues, il soul, il country e il pop.

Hell’s Ditch (1990)

Hell’s Ditch è l’ultimo disco con Shane MacGowan alla voce. L’album è prodotto da Joe Strummer dei Clash e presenta un sound più rock e melodico.

