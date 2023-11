Nome: Gaia

Cognome: Bianchi

Anno di nascita: 2004

Città: Novate Milanese

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Influencer

Chi è Gaia Bianchi

Gaia Bianchi è una tiktoker, influencer e cantante nata a Novate Milanese nel 2004. Queta giovanissima content creator è conosciuta anche come “la Bianchis” o “la Barbie” e Ha iniziato a pubblicare video su TikTok nel 2018 quando aveva appena 14 anni.

Da allora ha raggiunto una popolarità enorme grazie alla sua simpatia e alle sue continue interazioni con i follower. Ha un profilo TikTok seguito da oltre 3 milioni di persone, e un profilo Instagram seguito da oltre 2 milioni di persone. Nei suoi contenuti Gaia mostra la sua vita quotidiana, i suoi gusti, i suoi consigli e le sue sfide.

Gaia Bianchi ha anche una grande passione per la musica, sia come solista che come membro del duo Adamo Bara Luxury, insieme al rapper Adamo Bara. Ha pubblicato diversi singoli, tra cui Puerto Rico, VVS, Barbie e Fuego.

“Guadagno più di un chirurgo”

Più volte Gaia Bianchi ha raccontato che la sua passione per il mondo dei social e degli influncer l’ha portata ad abbandonare la scuola dopo i 16 anni per rincorrere il suo sogno. Il suo modello è Chiara Ferragni, un punto di riferimento per tutti gli influencer e content creator italiani.

In un’intervista rilasciata per Il Messaggero Veneto, Gaia Bianchi ha detto di guadagnare più di un chirurgo di una clinica di lusso:

“Certo, il futuro è tutto da costruire, ma per ora aumento i follower. Chiara Ferragni ne conta 30 milioni e nel mio ambiente è un mito per tutti”.

Niente di nuovo, dal momento che quello dell’influencer è certamente uno dei lavori più retribuiti di tutto il mondo che, sotto certi aspetti, conoscerebbe appunto una retribuzione maggiore di quella di uno scienziato.

Continua a leggere su optimagazine.com